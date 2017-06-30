Возняцки одолела Уотсон и сыграет с Плишковой в финале турнира в Истбурне
Датчанка Каролина Возняцки (6) пробилась в финал турнира в Истбурне, в трёх партиях одолев представительницу Великобритании Хитер Уотсон (WC) со счётом 6:2, 3:6, 7:5.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 12
В финале турнира в Истбурне, который состоится 1 июля, соперницей Возняцки будет представительница Чехии Каролина Плишкова (3).
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