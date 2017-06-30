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https://sport.mail.ru/news/tennis/30243354/
30 июня 2017, 16:15 | Теннис | Чемпионат.com

Возняцки одолела Уотсон и сыграет с Плишковой в финале турнира в Истбурне

Датчанка Каролина Возняцки (6) пробилась в финал турнира в Истбурне, в трёх партиях одолев представительницу Великобритании Хитер Уотсон (WC) со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

Датчанка Каролина <span class=error>Возняцки</span> (6) пробилась в финал турнира в Истбурне в трёх партиях одолев представительницу Великобритании Хитер <span class=error>Уотсон</span> (WC) со счётом 6:2 3:6 7:5. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Уотсон 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

В финале турнира в Истбурне, который состоится 1 июля, соперницей Возняцки будет представительница Чехии Каролина Плишкова (3).
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