Блинкова пробилась в основную сетку Уимблдона
Российская теннисистка Анна Блинкова (5) пробилась в основную сетку Уимблдона в женском одиночном разряде.
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В финальном раунде отборочного турнира она обыграла представительницу Хорватии Яну Фетт со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. Анна 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7
Имя первой соперницы 18-летней россиянки в стартовом круге основной сетки Уимблдона станет известно позже.
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