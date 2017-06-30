Блинкова пробилась в основную сетку Уимблдона

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В финальном раунде отборочного турнира она обыграла представительницу Хорватии Яну Фетт со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. Анна 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

Имя первой соперницы 18-летней россиянки в стартовом круге основной сетки Уимблдона станет известно позже.