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30 июня 2017, 16:09 | Теннис | Чемпионат.com

Блинкова пробилась в основную сетку Уимблдона

Российская теннисистка Анна Блинкова (5) пробилась в основную сетку Уимблдона в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Анна <span class=error>Блинкова</span> (5) пробилась в основную сетку Уимблдона в женском одиночном разряде. Увеличить
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В финальном раунде отборочного турнира она обыграла представительницу Хорватии Яну Фетт со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. Анна 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

Имя первой соперницы 18-летней россиянки в стартовом круге основной сетки Уимблдона станет известно позже.
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