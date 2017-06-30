Стали известны соперницы Дияс и Путинцевой по первому кругу «Уимблдона»
Состоялась жеребьевка женского турнира «Уимблдона».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Представительница Казахстана Юлия Путинцева в первом круге сыграет с британкой Хизер Уотсон.
Казахстанка Зарина Дияс начнет участие в турнире с противостояния с Синьюань Хань из Китая.
Ранее сообщалось что Ярослава Шведова не сыграет на Уимблдоне
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter