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https://sport.mail.ru/news/tennis/30242818/
30 июня 2017, 16:09 | Теннис | Sports.kz

Стали известны соперницы Дияс и Путинцевой по первому кругу «Уимблдона»

Состоялась жеребьевка женского турнира «Уимблдона».

Состоялась жеребьевка женского турнира Уимблдона. Увеличить
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Представительница Казахстана Юлия Путинцева в первом круге сыграет с британкой Хизер Уотсон.

Казахстанка Зарина Дияс начнет участие в турнире с противостояния с Синьюань Хань из Китая.

Ранее сообщалось что Ярослава Шведова не сыграет на Уимблдоне из-за травмы.

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