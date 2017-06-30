Медведев на пути Вавринки к «Карьерному шлему»
Удачно проводящий травяной сезон Медведев в первом круге Уимблдона попал на Вавринку, а Хачанов сыграет с Кузнецовым.
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Формула помогла Джоковичу
Уимблдон остаётся единственным турниром в календаре с уникальной системой посева. Хотя изначально те, кто в принципе получает посев, определяются по обычному рейтингу. А вот распределение внутри зависит уже от специальной формулы, в которой добавляются определённые очки, заработанные на турнирах на траве.
В этом году формула немного помогла Новаку Джоковичу. Серб уже опустился в рейтинге на четвёртое место, но благодаря победе на Уимблдоне в 2015-м он получил второй номер посева. Причём по формуле он опередил Роджера Федерера всего на 10 очков. Третий и четвёртый номера получили Федерер и Надаль, то есть они не могут встретиться раньше финала.
Занимающий третье место в рейтинге Стэн Вавринка стал пятым сеяным. Для Вавринки трава является худшим покрытием, но именно Уимблдона не хватает швейцарцу для завершения коллекции «Больших шлемов».
Из остальных метаморфоз посева отметим 16-й номер Жиля Мюллера, который в основном рейтинге занимает только 26-е место. Благодаря отказам Давида Гоффена и Пабло
Хачанов попал в восьмушку Надаля
Минус посева с 25-го по 32-й на турнирах «Большого шлема» — в третьем круге обязательно попадаешь на
При этом в стартовом круге Карен сыграет против своего соотечественника — Андрея Кузнецова, побеждавшего на этом турнире по юниорам. В этом году Андрей травяной сезон провёл неудачно (первый круг, первый круг и второй круг квалификации), поэтому Хачанов будет явным фаворитом.
Если смотреть на более полную картину, то Надаль разместился во второй четверти. В той же части находятся пара ребят с мощными подачами — Жиль Мюллер и Иво Карлович, которые могут встретиться на пути испанца в четвёртом раунде, то есть уже после Хачанова. В четвертьфинале возможна встреча с Марином Чиличем, который неплохо смотрелся в Лондоне. Марин откроет турнир матчем против опытного немца Филиппа Кольшрайбера.
Медведеву достался Вавринка
От второй четверти перейдём к первой, которую, ясное дело, возглавил Энди Маррей. Британец начнёт турнир против
Неподалёку от Энди разместился Дмитрий Турсунов, который должен провести первый турнир с Открытого чемпионата Австралии. Первым соперником россиянина станет Фабио Фоньини. Несколько лет назад Дмитрий был бы явным фаворитом на траве, но сейчас без игровой практики ему будет непросто.
В четвёртом круге у Маррея возможна встреча с
Но, пожалуй, самым интригующим матчем первой четверти будет встреча Даниила Медведева и Стэна Вавринки. Именно на этом покрытии у россиянина лучшие шансы на успех против швейцарца. Вавринка провёл всего один матч на траве в 2017-м и проиграл его. А вот Даниил уже дважды был в четвертьфинале и сыграет в полуфинале Истбурна против Новака Джоковича. Конечно, пятисетовый формат может немного помочь Вавринке, но всё же Даниил показал, что он очень опасен именно на траве.
Все Зверевы у Федерера
Раз Надаль был во второй четверти, то Федерер соответственно попал в третью. Его оппонентом по первому раунду является Александр Долгополов. У украинца было немало проблем со здоровьем, но если он приведёт себя в норму, то может создать определённые трудности Роджеру. Хотя
Здесь же в четверти у Федерера оба брата Зверевых — Миша и Саша. Александр начнёт турнир матчем против Евгения Донского. Также в третьей четверти находится Михаил Южный. Россиянин откроет турнир матчем против опытного француза Николя Маю. В случае успеха во втором круге Михаила скорее всего будет ждать встреча против Милоша Раонича, который в прошлом году играл на Уимблдоне в финале.
Джокович и дель Потро — снова вместе
И наконец в части сетки Новака Джоковича привычный гость —
В четвёртом круге Новак может сыграть против Фелисьяно Лопеса, который выиграл крупный турнир на траве в Лондоне. 35-летний испанец очень опасен именно на этом покрытии. Из остальных матчей этой части выделяется поединок двух опытных теннисистов — Ришара Гаске и Давида Феррера. Хотя испанец и в лучшие годы на траве всегда имел сложности, а в этом году у него и на любимом покрытии не складывалось.
У мужчин турнир на центральном корте в понедельник откроет Энди Маррей, то есть встречи Медведева и Хачанова тоже состоятся в первый игровой день.
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