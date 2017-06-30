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https://sport.mail.ru/news/tennis/30242107/
30 июня 2017, 15:47 | Теннис | БЕЛТА

Белоруска Арина Соболенко пробилась в основную сетку Уимблдонского теннисного турнира

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (135-й номер мирового рейтинга) пробилась в основную сетку Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 3-го квалификационного раунда <span class=error>Соболенко</span> встречалась с американкой <span class=error>Кристи</span> Ан (116) и уверенно победила в двух сетах — 6:1 6:1. До этого Арина <span class=error>Соболенко</span> обыграла еще одну американскую теннисистку <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Леб</span> (145) — 7:6 (7:5) 6:4 и представительницу Республики Корея <nobr>На-Ле</nobr> Хан (205) — 4:6 6:2 6:4. Увеличить
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Сегодня в поединке 3-го квалификационного раунда Соболенко встречалась с американкой Кристи Ан (116) и уверенно победила в двух сетах — 6:1, 6:1. До этого Арина Соболенко обыграла еще одну американскую теннисистку Джейми Леб (145) — 7:6 (7:5), 6:4 и представительницу Республики Корея На-Ле Хан (205) — 4:6, 6:2, 6:4.

В основной сетке женского одиночного разряда Уимблдона выступят две белоруски — Александра Саснович (87) и Виктория Азаренко (678), которые были освобождены от квалификационной нервотрепки. В парном разряде белорусская теннисистка Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов на старте квалификации победили американский дуэт Кристи Ан и Мэдисон Бренгл — 6:4, 3:5, 7:5. Решающий матч за выход в основную сетку белорусско-голландский тандем проведет сегодня.

В мужском парном разряде белорус Максим Мирный будет играть вместе с поляком Марцином Матковским.

Матчи основной сетки третьего по счету турнира серии Большого шлема начнутся на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба 3 июля, а завершится Уимблдон-2017 через две недели — 16 июля.

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