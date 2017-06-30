Белоруска Арина Соболенко пробилась в основную сетку Уимблдонского теннисного турнира
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (135-й номер мирового рейтинга) пробилась в основную сетку Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в поединке 3-го квалификационного раунда Соболенко встречалась с американкой Кристи Ан (116) и уверенно победила в двух сетах — 6:1, 6:1. До этого Арина Соболенко обыграла еще одну американскую теннисистку Джейми Леб (145) — 7:6 (7:5), 6:4 и представительницу Республики Корея
В основной сетке женского одиночного разряда Уимблдона выступят две белоруски — Александра Саснович (87) и Виктория Азаренко (678), которые были освобождены от квалификационной нервотрепки. В парном разряде белорусская теннисистка Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов на старте квалификации победили американский дуэт Кристи Ан и Мэдисон Бренгл — 6:4, 3:5, 7:5. Решающий матч за выход в основную сетку
В мужском парном разряде белорус Максим Мирный будет играть вместе с поляком Марцином Матковским.
Матчи основной сетки третьего по счету турнира серии Большого шлема начнутся на травяных кортах Всеанглийского
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