Белоруска Арина Соболенко пробилась в основную сетку Уимблдонского теннисного турнира

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Сегодня в поединке 3-го квалификационного раунда Соболенко встречалась с американкой Кристи Ан (116) и уверенно победила в двух сетах — 6:1, 6:1. До этого Арина Соболенко обыграла еще одну американскую теннисистку Джейми Леб (145) — 7:6 (7:5), 6:4 и представительницу Республики Корея На-Ле Хан (205) — 4:6, 6:2, 6:4.

В основной сетке женского одиночного разряда Уимблдона выступят две белоруски — Александра Саснович (87) и Виктория Азаренко (678), которые были освобождены от квалификационной нервотрепки. В парном разряде белорусская теннисистка Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов на старте квалификации победили американский дуэт Кристи Ан и Мэдисон Бренгл — 6:4, 3:5, 7:5. Решающий матч за выход в основную сетку белорусско-голландский тандем проведет сегодня.

В мужском парном разряде белорус Максим Мирный будет играть вместе с поляком Марцином Матковским.