Кузнецов сыграет с Хачановым в первом круге Уимблдона
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские теннисисты Карен Хачанов (30-й номер «посева») и Андрей Кузнецов сыграют друг с другом в первом круге одиночного разряда Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом сообщает
пресс-служба соревнований.
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Жеребьевка состоялась в пятницу. В других парах, где выступят российские теннисисты, Михаил Южный встретится с французом Николя Маю, Даниил Медведев сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой (5), Евгений Донской проведет поединок против немца Александра Зверева (10), а Дмитрию Турсунову будет противостоять итальянец Фабио Фоньини.
Первая «ракетка» мира британец Энди Маррей встретится с соперником из квалификации.
В женском одиночном разряде турнира Дарья Касаткина (29) сыграет с китаянкой Чжен Сайсай, Екатерина Александрова встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (14), Наталья Вихлянцева будет противостоять хорватке Донне Векич, Евгения Родина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (3), Светлана Кузнецова (7), Елена Веснина (15), Анастасия Павлюченкова (16), Ирина Хромачева и Екатерина Макарова сыграют с теннисистками из квалификации.
Лидер мирового рейтинга немка Ангелик Кербер также встретится с соперницей из квалификации.
Основной раунд Уимблдона стартует в Лондоне 3 июля, а завершится 16 июля.
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