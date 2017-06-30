Конта снялась с турнира в Истборне после серьезного падения

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В полуфинале 26-летняя британка должна была встретиться с Каролиной Плишковой из Чехии.

Вчера Конта в четвертьфинале победила первую ракетку мира Ангелик Кербер из Германии. В концовке второго сета Конта неудачно поскользнулась и упала на голову.