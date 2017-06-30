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30 июня 2017, 15:42 | Теннис | Спорт-Экспресс

Конта снялась с турнира в Истборне после серьезного падения

Первая ракетка Великобритании Джоанна Конта снялась с турнира в Истборне из-за травмы спины, информирует BBC.

Первая ракетка Великобритании <span class=error>Джоанна</span> <span class=error>Конта</span> снялась с турнира в <span class=error>Истборне</span> <nobr>из-за </nobr>травмы спины. Увеличить
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В полуфинале 26-летняя британка должна была встретиться с Каролиной Плишковой из Чехии.

Вчера Конта в четвертьфинале победила первую ракетку мира Ангелик Кербер из Германии. В концовке второго сета Конта неудачно поскользнулась и упала на голову.
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