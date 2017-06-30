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https://sport.mail.ru/news/tennis/30240910/
30 июня 2017, 14:29 | Теннис | БЕЛТА

Виктория Азаренко сыграет с Кэтрин Беллис на старте Уимблдонского турнира

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Лондоне проходит жеребьевка стартового раунда Уимблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом круге женского одиночного разряда соперницей Виктории <span class=error>Азаренко</span> (678-й номер мирового рейтинга) будет американка <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Беллис</span> (40). Увеличить
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В первом круге женского одиночного разряда соперницей Виктории Азаренко (678-й номер мирового рейтинга) будет американка Кэтрин Беллис (40).

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