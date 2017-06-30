Виктория Азаренко сыграет с Кэтрин Беллис на старте Уимблдонского турнира
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Лондоне проходит жеребьевка стартового раунда Уимблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В первом круге женского одиночного разряда соперницей Виктории Азаренко (678-й номер мирового рейтинга) будет американка Кэтрин Беллис (40).
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