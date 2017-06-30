Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30240224/
30 июня 2017, 13:52 | Теннис | Чемпионат.com

Медведев сыграет с Вавринкой, Федерер — с Долгополовым в первом круге Уимблдона

В Лондоне состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона в мужском одиночном разряде.

В Лондоне состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона в мужском одиночном разряде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая ракетка мира британец Энди Маррей (1) стартует матчем с победителем квалификации или «лаки-лузером». Испанец Рафаэль Надаль (4) встретится с австралийцемДжоном Миллманом. Швейцарец Роджер Федерер (3) сыграет с украинцем Александром Долгополовым.

Первым соперником россиянина Даниила Медведева будет швейцарец Стэн Вавринка (5).

Матчи основной сетки стартуют 3 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Анжелик Кербер останется первой ракеткой мира, как минимум, до конца Уимблдона

Анжелик Кербер останется первой ракеткой мира, как минимум, до конца Уимблдона

Немка Анжелик Кербер сохранит лидерство в рейтинге WTA, как минимум, до окончания Уимблдона 17 июля. Это стало возможным благодаря поражению румынки Симоны Халеп в четвертьфинале турнира в Истбурне.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО