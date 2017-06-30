Медведев сыграет с Вавринкой, Федерер — с Долгополовым в первом круге Уимблдона
В Лондоне состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона в мужском одиночном разряде.
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Первая ракетка мира британец Энди Маррей (1) стартует матчем с победителем квалификации или «лаки-лузером». Испанец Рафаэль Надаль (4) встретится с австралийцемДжоном Миллманом. Швейцарец Роджер Федерер (3) сыграет с украинцем Александром Долгополовым.
Первым соперником россиянина Даниила Медведева будет швейцарец Стэн Вавринка (5).
Матчи основной сетки стартуют 3 июля.
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