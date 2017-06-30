Адвокат: Полиция не считает Винус Уильямс виновной в ДТП со смертельным исходом

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9 июня Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Сидевший за рулем второго автомобиля 78-летний Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Супруга погибшего мужчины осталась в живых.

«Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет, — сказал адвокат. — Согласно отчету полиции, она двигалась со скоростью 5 миль в час (8 км/ч), когда Барсон врезалась в нее. Власти не обвиняют Уильямс в нарушении правил дорожного движения. Это несчастный случай, и Винус выражает глубочайшие соболезнования семье, которая потеряла любимого человека».

Уильямс является 11-й ракеткой мира. Американка семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема. Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз — в одиночном разряде (2000).