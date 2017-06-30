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30 июня 2017, 12:08 | Теннис | ТАСС

Адвокат: Полиция не считает Винус Уильямс виновной в ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Полиция не считает американскую теннисистку Винус Уильямс виновной в аварии, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил адвокат теннисистки Малькольм Каннингем, чьи слова приводит New York Times.

Как рассказал адвокат спортсменки Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет после чего в ее автомобиль врезался 78-летний Джером Барсон. Увеличить
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9 июня Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Сидевший за рулем второго автомобиля 78-летний Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Супруга погибшего мужчины осталась в живых.

«Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет, — сказал адвокат. — Согласно отчету полиции, она двигалась со скоростью 5 миль в час (8 км/ч), когда Барсон врезалась в нее. Власти не обвиняют Уильямс в нарушении правил дорожного движения. Это несчастный случай, и Винус выражает глубочайшие соболезнования семье, которая потеряла любимого человека».

Уильямс является 11-й ракеткой мира. Американка семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема. Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз — в одиночном разряде (2000).
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