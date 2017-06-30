Уильямс и смертельная авария. 5 фактов

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ФАКТ 1. УИЛЬЯМС ВИНОВНА.

По итогам расследования Винус была признана виновницей аварии. По информации СМИ, она не уступила дорогу другому автомобилю при перестроении. По результатам медицинского освидетельствования в крови 37-летней спортсменки не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотических веществ. Теннисистка во время вождения не отвлекалась ни на какие электронные устройства.

ФАКТ 2. ВИНУС НАРУШАЕТ ПРАВИЛА НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ.

Это не первый раз, когда американка нарушает правила. Правда, те, о которых известно, были скорее бюрократическими. В 2011 году ее машину отправили на штрафстоянку за просроченную страховку. Виновнице также присудили штраф в 116 долларов, который она забыла оплатить и сумма была взыскана судебными приставами с учетом пени. Двумя годами позже она попала в небольшую аварию, в которой формально виновата не была. Но в ходе разбирательств выяснили, что ее права оказались просроченными. Спортсменка заплатила 166 долларов в качестве штрафа.

ФАКТ 3. ПОСТРАДАВШИЙ СКОНЧАЛСЯ 22 ИЮНЯ.

Пострадавший пассажир второй машины, 78-летний Джером Барсон, был госпитализирован с тяжелой травмой головы и скончался спустя две недели. Его родственники выложили на его странице в Фейсбуке сообщения с соболезнованиями, которые датированы 22 июня. В прессе представители семьи Барсонов высказываются крайне сдержанно, и считают, что степень вины Уильямс и наказание должен определить суд.

ФАКТ 4. ЗА РУЛЕМ МАШИНА БЫЛА ЖЕНА.

За рулем попавшего в аварию автомобиля была супруга Джерома Барсона, оан также была госпитализирована с многочисленными переломами. Ее представители утверждают, что полученные травмы тяжелые, но угрозы для жизни не представляют.

ФАКТ 5. УИМБЛДОН ПОД ВОПРОСОМ.

На следующей неделе теннисистка должна стартовать на Уимблдоне. Но ее участие теперь может оказаться под вопросом. Как пишут американские издания, в таких случаях часто оформляется подписка о невыезде. Она может помешать спортсменке принять участие в турнире «Большого шлема».