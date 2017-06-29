Анжелик Кербер проиграла Йоханне Конте на турнире в Истбурне
Первая ракетка мира, немка Анжелик Кербер, не справилась с британкой Йоханной Контой, занимающей седьмую строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 3/6, 4/6 в четвертьфинале соревнований в Истбурне.
Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время 29-летняя Кербер один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала три брейка, а 26-летняя Конта выполнила шесть эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть
Следующей соперницей Конты на турнире Aegon International Eastbourne станет чешка Каролина Плишкова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter