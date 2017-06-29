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https://sport.mail.ru/news/tennis/30235329/
29 июня 2017, 23:57 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер проиграла Йоханне Конте на турнире в Истбурне

Первая ракетка мира, немка Анжелик Кербер, не справилась с британкой Йоханной Контой, занимающей седьмую строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 3/6, 4/6 в четвертьфинале соревнований в Истбурне.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время 29-летняя Кербер один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала три брейка, а 26-летняя Конта выполнила шесть эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу немки.

Следующей соперницей Конты на турнире Aegon International Eastbourne станет чешка Каролина Плишкова.
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