Анжелик Кербер проиграла Йоханне Конте на турнире в Истбурне

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время 29-летняя Кербер один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала три брейка, а 26-летняя Конта выполнила шесть эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу немки.

Следующей соперницей Конты на турнире Aegon International Eastbourne станет чешка Каролина Плишкова.