Истбурн. Кузнецова и Бачински снялись с четвертьфинала в парном разряде
Россиянка Светлана Кузнецова и швейцарка Тимеа Бачински не доиграли матч против американок Николь Меликар и Анны Смит в четвертьфинале турнира в Истбурне в парном разряде. Поединок закончился при счёте 2/3.
Встреча длилась 14 минут. За это время Кузнецова и Бачински отметились только одной ошибкой при подаче, а их соперницы успели реализовать один
В полуфинале Меликар и Смит сразятся либо с немкой
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