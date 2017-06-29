Истбурн. Кузнецова и Бачински снялись с четвертьфинала в парном разряде

Встреча длилась 14 минут. За это время Кузнецова и Бачински отметились только одной ошибкой при подаче, а их соперницы успели реализовать один брейк-пойнт.

В полуфинале Меликар и Смит сразятся либо с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветой Пешке, либо с швейцаркой Мартиной Хингис и Юн-Янь Чань из Тайваня.