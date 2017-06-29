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https://sport.mail.ru/news/tennis/30235007/
29 июня 2017, 22:33 | Теннис | GoTennis.ru

Истбурн. Кузнецова и Бачински снялись с четвертьфинала в парном разряде

Россиянка Светлана Кузнецова и швейцарка Тимеа Бачински не доиграли матч против американок Николь Меликар и Анны Смит в четвертьфинале турнира в Истбурне в парном разряде. Поединок закончился при счёте 2/3.

Встреча длилась 14 минут. За это время Кузнецова и Бачински отметились только одной ошибкой при подаче, а их соперницы успели реализовать один брейк-пойнт.

В полуфинале Меликар и Смит сразятся либо с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветой Пешке, либо с швейцаркой Мартиной Хингис и Юн-Янь Чань из Тайваня.
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