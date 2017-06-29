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https://sport.mail.ru/news/tennis/30234753/
29 июня 2017, 21:57 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Здорово, что мне удалось с достоинством выйти из этой непростой ситуации

Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира в Истбурне.

«Матч получился очень интересным, особенно второй сет. В первом я продемонстрировал отличную игру, поэтому он закончился в мою пользу. Я прекрасно чувствовал себя на корте, а в начале второй партии вполне мог сделать брейк. Однако мой соперник стал меньше ошибаться, играть разнообразнее, а также более эффективно использовать удар с форхенда.

Он подавал на сет, имел сет-пойнт, а также имел шанс завершить партию в свою пользу на тай-брейке. Борьба получилась крайне упорной. Дональд имел все шансы взять второй сет, но я не занервничал и не допустил этого. Здорово, что мне удалось попасть в подобную ситуацию и с достоинством из неё выйти, — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
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