Новак Джокович: Здорово, что мне удалось с достоинством выйти из этой непростой ситуации

«Матч получился очень интересным, особенно второй сет. В первом я продемонстрировал отличную игру, поэтому он закончился в мою пользу. Я прекрасно чувствовал себя на корте, а в начале второй партии вполне мог сделать брейк. Однако мой соперник стал меньше ошибаться, играть разнообразнее, а также более эффективно использовать удар с форхенда.

Он подавал на сет, имел сет-пойнт, а также имел шанс завершить партию в свою пользу на тай-брейке. Борьба получилась крайне упорной. Дональд имел все шансы взять второй сет, но я не занервничал и не допустил этого. Здорово, что мне удалось попасть в подобную ситуацию и с достоинством из неё выйти, — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.