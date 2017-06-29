Новак Джокович: Здорово, что мне удалось с достоинством выйти из этой непростой ситуации
Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира в Истбурне.
«Матч получился очень интересным, особенно второй сет. В первом я продемонстрировал отличную игру, поэтому он закончился в мою пользу. Я прекрасно чувствовал себя на корте, а в начале второй партии вполне мог сделать брейк. Однако мой соперник стал меньше ошибаться, играть разнообразнее, а также более эффективно использовать удар с форхенда.
Он подавал на сет, имел
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