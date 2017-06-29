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29 июня 2017, 22:05 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Марцин Матковски уступили в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-польский дуэт Максим Мирный и Марцин Матковски уступили в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За выход в полуфинал Мирный и <span class=error>Матковски</span> которые провели второй матч за день <nobr>из-за </nobr>непогоды в Великобритании уступили <span class=error>Рохану</span> <span class=error>Бопанне</span> (Индия) / <span class=error>Андре</span> Са (Бразилия) — 2:6 7 (7):6 (2) 3:10. Увеличить
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За выход в полуфинал Мирный и Матковски, которые провели второй матч за день из-за непогоды в Великобритании, уступили Рохану Бопанне (Индия) / Андре Са (Бразилия) — 2:6, 7 (7):6 (2), 3:10. Теперь белорусский и польский теннисисты сосредоточатся на подготовке к Уимблдону.

Успешно во втором круге квалификации турнира Большого шлема сегодня выступила белоруска Лидия Морозова, которая в паре c Лесли Керхов из Нидерландов была сильнее американок Кристи Ан и Мэдисон Бренгл — 6:4, 3:5, 7:5.

Белорус Владимир Игнатик в паре с Ариэлем Бехаром из Уругвая также во втором круге отбора проиграли китайцу Ченг Пенг Хси и Максу Шнуру из США — 7:6 (6), 5:7, 3:6.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля.

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