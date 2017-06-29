Максим Мирный и Марцин Матковски уступили в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Белорусско-польский дуэт Максим Мирный и Марцин Матковски уступили в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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За выход в полуфинал Мирный и Матковски, которые провели второй матч за день
Успешно во втором круге квалификации турнира Большого шлема сегодня выступила белоруска Лидия Морозова, которая в паре c Лесли Керхов из Нидерландов была сильнее американок Кристи Ан и Мэдисон Бренгл — 6:4, 3:5, 7:5.
Белорус Владимир Игнатик в паре с Ариэлем Бехаром из Уругвая также во втором круге отбора проиграли китайцу Ченг Пенг Хси и Максу Шнуру из США — 7:6 (6), 5:7, 3:6.
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля.
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