Светлана Кузнецова в трёх сетах проиграла Каролине Плишковой в Истбурне
Восьмая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова, уступила чешке Каролине Плишковой, занимающей третью строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (7), 2/6, 4/6 в четвертьфинале турнира в Истбурне.
Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 32-летняя Кузнецова сделала девять эйсов и три брейка, а 25-летняя Плишкова 12 раз подала навылет и реализовала шесть
В полуфинале соревнований Aegon International Eastbourne Плишкова скрестит ракетки либо с немкой Анжелик Кербер, либо с британкой Йоханной Контой.
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