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https://sport.mail.ru/news/tennis/30234561/
29 июня 2017, 22:12 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова в трёх сетах проиграла Каролине Плишковой в Истбурне

Восьмая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова, уступила чешке Каролине Плишковой, занимающей третью строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (7), 2/6, 4/6 в четвертьфинале турнира в Истбурне.

Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 32-летняя Кузнецова сделала девять эйсов и три брейка, а 25-летняя Плишкова 12 раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

В полуфинале соревнований Aegon International Eastbourne Плишкова скрестит ракетки либо с немкой Анжелик Кербер, либо с британкой Йоханной Контой.
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