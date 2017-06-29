Светлана Кузнецова в трёх сетах проиграла Каролине Плишковой в Истбурне

Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 32-летняя Кузнецова сделала девять эйсов и три брейка, а 25-летняя Плишкова 12 раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

В полуфинале соревнований Aegon International Eastbourne Плишкова скрестит ракетки либо с немкой Анжелик Кербер, либо с британкой Йоханной Контой.