Винус Уильямс стала виновницей ДТП со смертельным исходом во Флориде
Семикратная победительница турниров серии «Большого шлема», 11-я ракетка мира американка Винус Уильямс стала виновницей
дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, сообщает TMZ Sport.
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Инцидент произошёл 9 июня. Винус на своём внедорожнике пересекала перекрёсток в
В полицейском отчёте виновницей аварии признана Винус, при этом отмечается, что в её крови не было алкоголя или наркотических веществ. Также не было зафиксировано, что она пользовалась
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