Винус Уильямс стала виновницей ДТП со смертельным исходом во Флориде

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Инцидент произошёл 9 июня. Винус на своём внедорожнике пересекала перекрёсток в Палм-Бич-Гарденс, щтат Флорида, когда в её автомобиль въехала другая машина. Пассажир второго автомобиля 78-летний Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Его супруга, сидевшая за рулём, получила множественные переломы, но выжила.