Истбурн. Симона Халеп потерпела поражение от Каролин Возняцки

За 1 час 54 минуты матча 25-летняя Халеп ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала шесть брейков, а 26-летняя Возняцки выполнила четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

В полуфинале соревнований Aegon International Eastbourne Возняцки поборется либо с чешкой Барборой Стрыковой, либо с британкой Хизер Уотсон.