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https://sport.mail.ru/news/tennis/30234251/
29 июня 2017, 20:38 | Теннис | GoTennis.ru

Истбурн. Симона Халеп потерпела поражение от Каролин Возняцки

Вторая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в трёх сетах уступила датчанке Каролин Возняцки, занимающей шестую строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 4/6, 1/6 в четвертьфинале турнира в Истбурне.

За 1 час 54 минуты матча 25-летняя Халеп ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала шесть брейков, а 26-летняя Возняцки выполнила четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

В полуфинале соревнований Aegon International Eastbourne Возняцки поборется либо с чешкой Барборой Стрыковой, либо с британкой Хизер Уотсон.
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