Теймураз Габашвили не смог пробиться в основную сетку Уимблдона

Встреча длилась 2 часа 58 минут. За это время 32-летний Габашвили сделал пять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 27-летний Уорд десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал четыре брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Соперник Уорда в первом круге Уимблдона определится позже.