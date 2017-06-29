Теймураз Габашвили не смог пробиться в основную сетку Уимблдона
176-я ракетка мира, россиянин Теймураз Габашвили, проиграл британцу Александеру Уорду, занимающему 855-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (3), 4/6, 6/7 (6), 1/6 в финале квалификации Уимблдона.
Встреча длилась 2 часа 58 минут. За это время 32-летний Габашвили сделал пять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал один
Соперник Уорда в первом круге Уимблдона определится позже.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter