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https://sport.mail.ru/news/tennis/30234018/
29 июня 2017, 20:08 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили не смог пробиться в основную сетку Уимблдона

176-я ракетка мира, россиянин Теймураз Габашвили, проиграл британцу Александеру Уорду, занимающему 855-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (3), 4/6, 6/7 (6), 1/6 в финале квалификации Уимблдона.

Встреча длилась 2 часа 58 минут. За это время 32-летний Габашвили сделал пять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 27-летний Уорд десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал четыре брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Соперник Уорда в первом круге Уимблдона определится позже.
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