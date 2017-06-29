Дзаламидзе и Кудерметова вышли в финал квалификации Уимблдона в паре
Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова обыграли россиянку Ирину Хромачёву и бельгийку Марину Заневскую со счётом 5/7, 6/3, 6/1 в полуфинале квалификации Уимблдона в парном разряде.
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Дзаламидзе и Кудерметова сделали один эйс, дважды ошиблись при подаче и реализовали пять
В финале квалификации Уимблдона россиянки сыграют с американками Эшли Вейнхолд и Кейтлин Хориски.
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