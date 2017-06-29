Дзаламидзе и Кудерметова вышли в финал квалификации Уимблдона в паре

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Дзаламидзе и Кудерметова сделали один эйс, дважды ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали два брейка.

В финале квалификации Уимблдона россиянки сыграют с американками Эшли Вейнхолд и Кейтлин Хориски.