Даниил Медведев обыграл Стива Джонсона в четвертьфинале турнира в Истбурне
52-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, нанёс поражение американцу Стиву Джонсону, занимающему 31-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 2/6, 6/3 в четвертьфинале турнира в Истбурне.
Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время 21-летний Медведев сделал пять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три
В полуфинале соревнований Aegon International Eastbourne Медведем сразится с сербом Новаком Джоковичем.
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