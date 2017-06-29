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https://sport.mail.ru/news/tennis/30233063/
29 июня 2017, 18:31 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев обыграл Стива Джонсона в четвертьфинале турнира в Истбурне

52-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, нанёс поражение американцу Стиву Джонсону, занимающему 31-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 2/6, 6/3 в четвертьфинале турнира в Истбурне.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время 21-летний Медведев сделал пять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 27-летний Джонсон четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В полуфинале соревнований Aegon International Eastbourne Медведем сразится с сербом Новаком Джоковичем.
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