Даниил Медведев обыграл Стива Джонсона в четвертьфинале турнира в Истбурне

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время 21-летний Медведев сделал пять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 27-летний Джонсон четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В полуфинале соревнований Aegon International Eastbourne Медведем сразится с сербом Новаком Джоковичем.