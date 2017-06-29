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https://sport.mail.ru/news/tennis/30232899/
29 июня 2017, 18:13 | Теннис | GoTennis.ru

Истбурн. Анастасия Павлюченкова не справилась с Хизер Уотсон

17-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, в третьем круге турнира в Истбурне уступила британке Хизер Уотсон, занимающей 126-е место мирового рейтинга, — 4/6, 3/6.

За 1 час 24 минуты матча Анастасия сделала три эйса и один брейк, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Хизер четырежды подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Aegon International Уотсон выступит против чешки Барборы Стрыковой.
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