Истбурн. Анастасия Павлюченкова не справилась с Хизер Уотсон

За 1 час 24 минуты матча Анастасия сделала три эйса и один брейк, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Хизер четырежды подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Aegon International Уотсон выступит против чешки Барборы Стрыковой.