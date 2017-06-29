Соболенко вышла в третий раунд квалификации Уимблдона
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд квалификации Уимблдона, обыграв в двух партиях представительницу США Джейми Леб — 7:6 (7:5), 6:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Белоруске, которая занимает 135-е место в мировом рейтинге, понадобилось полтора часа, чтобы справиться с соперницей. Залогом успеха Арины Соболенко стала агрессивная атакующая игра и неплохая подача. В третьем раунде квалификации к турниру серии Большого шлема она встретится с еще одной американкой Кристиной Ан.
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