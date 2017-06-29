Соболенко вышла в третий раунд квалификации Уимблдона

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Белоруске, которая занимает 135-е место в мировом рейтинге, понадобилось полтора часа, чтобы справиться с соперницей. Залогом успеха Арины Соболенко стала агрессивная атакующая игра и неплохая подача. В третьем раунде квалификации к турниру серии Большого шлема она встретится с еще одной американкой Кристиной Ан.

На турнире в Истборне Максим Мирный и поляк Марцин Матковски сумели успешно преодолеть первый круг соревнований. На старте белорусско-польский дуэт нанес поражение австрийцам Юлиану Ноулу и Филиппу Освальду — 4:6, 6:4, 10:7. Максим Мирный и Марцин Матковски освобождены от квалификации к Уимблдону и ведут подготовку к важному старту в Истборне.

В основной сетке Уимблдона выступят две белоруски — Александра Саснович и вернувшаяся в профессиональный тур после декретного отпуска Виктория Азаренко. Специалисты высокого оценивают шансы экс-первой ракетки мира из Беларуси удачно выступить на турнире.

Жеребьевка основной сетки Уимблдонского турнира состоится 30 июня.