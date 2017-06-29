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https://sport.mail.ru/news/tennis/30232519/
29 июня 2017, 18:16 | Теннис | БЕЛТА

Соболенко вышла в третий раунд квалификации Уимблдона

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд квалификации Уимблдона, обыграв в двух партиях представительницу США Джейми Леб — 7:6 (7:5), 6:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруске которая занимает 135-е место в мировом рейтинге понадобилось полтора часа чтобы справиться с соперницей. Залогом успеха Арины <span class=error>Соболенко</span> стала <span class=stop><span class=error>агресси</span></span><span class=error>вная</span> атакующая игра и неплохая подача. Увеличить
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Белоруске, которая занимает 135-е место в мировом рейтинге, понадобилось полтора часа, чтобы справиться с соперницей. Залогом успеха Арины Соболенко стала агрессивная атакующая игра и неплохая подача. В третьем раунде квалификации к турниру серии Большого шлема она встретится с еще одной американкой Кристиной Ан.

На турнире в Истборне Максим Мирный и поляк Марцин Матковски сумели успешно преодолеть первый круг соревнований. На старте белорусско-польский дуэт нанес поражение австрийцам Юлиану Ноулу и Филиппу Освальду — 4:6, 6:4, 10:7. Максим Мирный и Марцин Матковски освобождены от квалификации к Уимблдону и ведут подготовку к важному старту в Истборне.

В основной сетке Уимблдона выступят две белоруски — Александра Саснович и вернувшаяся в профессиональный тур после декретного отпуска Виктория Азаренко. Специалисты высокого оценивают шансы экс-первой ракетки мира из Беларуси удачно выступить на турнире.

Жеребьевка основной сетки Уимблдонского турнира состоится 30 июня.

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