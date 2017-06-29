Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30231343/
29 июня 2017, 17:00 | Теннис | Р-Спорт

Возняцки не пустила Веснину в четвертьфинал турнира в Истбурне

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина не смогла преодолеть барьер третьего раунда на теннисном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

Возняцки не пустила Веснину в четвертьфинал турнира в Истбурне - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг российская теннисистка, 12-й номер посева, со счетом 1:6, 2:6 уступила шестой ракетке турнира датчанке Каролине Возняцки. Поединок продолжаться чуть больше одного часа. Счет личных встреч соперниц стал 7−2 в пользу Возняцки.

В четвертьфинале Возняцки сыграет с победительницей матча между представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой и румынкой Симоной Халеп (2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева