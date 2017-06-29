Возняцки не пустила Веснину в четвертьфинал турнира в Истбурне
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина не смогла преодолеть барьер третьего раунда на теннисном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
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В четверг российская теннисистка, 12-й номер посева, со счетом 1:6, 2:6 уступила шестой ракетке турнира датчанке Каролине Возняцки. Поединок продолжаться чуть больше одного часа. Счет личных встреч соперниц стал 7−2 в пользу Возняцки.
В четвертьфинале Возняцки сыграет с победительницей матча между представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой и румынкой Симоной Халеп (2).
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