Возняцки не пустила Веснину в четвертьфинал турнира в Истбурне

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В четверг российская теннисистка, 12-й номер посева, со счетом 1:6, 2:6 уступила шестой ракетке турнира датчанке Каролине Возняцки. Поединок продолжаться чуть больше одного часа. Счет личных встреч соперниц стал 7−2 в пользу Возняцки.

В четвертьфинале Возняцки сыграет с победительницей матча между представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой и румынкой Симоной Халеп (2).