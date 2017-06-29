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https://sport.mail.ru/news/tennis/30231095/
29 июня 2017, 15:57 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова прошла в четвертьфинал турнира Aegon International

Третья ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в третьем раунде турнира в Истбурне взяла верх над китаянкой Пэн Шуай, занимающей 38-е место мирового рейтинга, — 7/6 (3), 6/4.

Третья ракетка мира чешская теннисистка Каролина <span class=error>Плишкова</span> в третьем раунде турнира в Истбурне взяла верх над китаянкой <span class=error>Пэн</span> <span class=error>Шуай</span> занимающей 38-е место мирового рейтинга — 7/6 (3) 6/4. Увеличить
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За 1 час 38 минут матча Каролина восемь раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Тогла как Пэн сделала два эйса и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

В четвертьфинале соревнований Aegon International Плишкова сразится либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с россиянкой Светланой Кузнецовой.
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