Каролина Плишкова прошла в четвертьфинал турнира Aegon International
Третья ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в третьем раунде турнира в Истбурне взяла верх над китаянкой Пэн Шуай, занимающей 38-е место мирового рейтинга, — 7/6 (3), 6/4.
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За 1 час 38 минут матча Каролина восемь раз подала навылет и реализовала четыре
В четвертьфинале соревнований Aegon International Плишкова сразится либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с россиянкой Светланой Кузнецовой.
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