Каролина Плишкова прошла в четвертьфинал турнира Aegon International

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За 1 час 38 минут матча Каролина восемь раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Тогла как Пэн сделала два эйса и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

В четвертьфинале соревнований Aegon International Плишкова сразится либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с россиянкой Светланой Кузнецовой.