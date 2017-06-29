Новак Джокович стал полуфиналистом турнира в Истбурне
Четвёртая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в четвертьфинале соревнований Aegon International оказался сильнее американца Дональда Янга, занимающего 47-е место мирового рейтинга, — 6/2, 7/6 (9).
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За 1 час 35 минут матча Новак семь раз подал навылет, реализовав три
В полуфинале турнира в Истбурне Джокович сыграет с победителем матча между американцем Стивом Джонсоном и россиянином Даниилом Медведевым.
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