Новак Джокович стал полуфиналистом турнира в Истбурне

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За 1 час 35 минут матча Новак семь раз подал навылет, реализовав три брейк-пойнта и допустив три двойные ошибки. Тогда как Дональд сделал пять эйсов и один брейк, трижды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу серба.

В полуфинале турнира в Истбурне Джокович сыграет с победителем матча между американцем Стивом Джонсоном и россиянином Даниилом Медведевым.