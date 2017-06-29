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https://sport.mail.ru/news/tennis/30230869/
29 июня 2017, 15:47 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович стал полуфиналистом турнира в Истбурне

Четвёртая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в четвертьфинале соревнований Aegon International оказался сильнее американца Дональда Янга, занимающего 47-е место мирового рейтинга, — 6/2, 7/6 (9).

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович в четвертьфинале соревнований Aegon International оказался сильнее американца <span class=error>Дональда</span> <span class=error>Янга</span> занимающего 47-е место мирового рейтинга — 6/2 7/6 (9). Увеличить
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За 1 час 35 минут матча Новак семь раз подал навылет, реализовав три брейк-пойнта и допустив три двойные ошибки. Тогда как Дональд сделал пять эйсов и один брейк, трижды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу серба.

В полуфинале турнира в Истбурне Джокович сыграет с победителем матча между американцем Стивом Джонсоном и россиянином Даниилом Медведевым.
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