Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30230868/
29 июня 2017, 15:46 | Теннис | GoTennis.ru

Истбурн. Елена Веснина взяла три гейма в матче с Каролин Возняцки

16-я ракетка мира, российская теннисистка Елена Веснина, в третьем раунде турнира в Истбурне уступила датчанке Каролин Возняцки, занимающей шестое место мирового рейтинга, — 1/6, 2/6.

16-я ракетка мира российская теннисистка Елена <span class=error>Веснина</span> в третьем раунде турнира в Истбурне уступила датчанке <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> занимающей шестое место мирового рейтинга — 1/6 2/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты, за которые Елена реализовала один брейк-пойнт и допустила четыре двойные ошибки. Тогда как Каролин сделала по пять эйсов и брейков, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 7:2 в пользу датской теннисистки.

В четвертьфинале соревнований Aegon International Возняцки встретится либо с болгаркой Цветаной Пиронковой, либо с румынкой Симоной Халеп.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Уимблдон. Анна Блинкова пробилась в финал квалификации

Antalya Open. Юити Сугита сыграет в полуфинале

Aegon International. Симона Халеп вышла в четвертьфинал