Истбурн. Елена Веснина взяла три гейма в матче с Каролин Возняцки

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Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты, за которые Елена реализовала один брейк-пойнт и допустила четыре двойные ошибки. Тогда как Каролин сделала по пять эйсов и брейков, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 7:2 в пользу датской теннисистки.

В четвертьфинале соревнований Aegon International Возняцки встретится либо с болгаркой Цветаной Пиронковой, либо с румынкой Симоной Халеп.