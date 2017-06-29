Истбурн. Елена Веснина взяла три гейма в матче с Каролин Возняцки
16-я ракетка мира, российская теннисистка Елена Веснина, в третьем раунде турнира в Истбурне уступила датчанке Каролин Возняцки, занимающей шестое место мирового рейтинга, — 1/6, 2/6.
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Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты, за которые Елена реализовала один
В четвертьфинале соревнований Aegon International Возняцки встретится либо с болгаркой Цветаной Пиронковой, либо с румынкой Симоной Халеп.
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