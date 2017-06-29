Уимблдон. Анастасия Потапова в финале квалификации встретится с Елизаветой Куличковой

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За 1 час 41 минуту матча Анастасия сделала один эйс и шесть брейков, восемь раз ошибившись при подаче. Тогда как Чагла реализовала четыре брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

В финале квалификации соревнований Потапова выступит против против Елизаветы Куличковой.