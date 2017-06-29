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https://sport.mail.ru/news/tennis/30230613/
29 июня 2017, 15:25 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Анастасия Потапова в финале квалификации встретится с Елизаветой Куличковой

294-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова, в полуфинале квалификации британского «мэйджора» оказалась сильнее турчанки Чаглы Буюкакчай, занимающей 175-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.

294-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия <span class=error>Потапова</span> в полуфинале квалификации британского мэйджора оказалась сильнее турчанки <span class=error>Чаглы</span> Буюкакчай занимающей 175-е место мирового рейтинга — 6/4 6/4. Увеличить
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За 1 час 41 минуту матча Анастасия сделала один эйс и шесть брейков, восемь раз ошибившись при подаче. Тогда как Чагла реализовала четыре брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

В финале квалификации соревнований Потапова выступит против против Елизаветы Куличковой.
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