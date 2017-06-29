Уимблдон. Анастасия Потапова в финале квалификации встретится с Елизаветой Куличковой
294-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова, в полуфинале квалификации британского «мэйджора» оказалась сильнее турчанки Чаглы Буюкакчай, занимающей 175-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.
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За 1 час 41 минуту матча Анастасия сделала один эйс и шесть брейков, восемь раз ошибившись при подаче. Тогда как Чагла реализовала четыре
В финале квалификации соревнований Потапова выступит против против Елизаветы Куличковой.
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