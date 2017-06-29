Кевин Андерсон проиграл во втором раунде соревнований в Истбурне

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За 1 час 12 минут матча Кевин девять раз подал навылет и один раз ошибся при подаче. Тогда как Ришар сделал два эйса и два брейка, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 6:4 в пользу Гаске.

В четвертьфинале соревнований в Истбурне Ришар выступит против американца Джона Иснера.