Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30229994/
29 июня 2017, 14:41 | Теннис | GoTennis.ru

Кевин Андерсон проиграл во втором раунде соревнований в Истбурне

45-я ракетка мира, южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, во втором круге турнира Aegon International уступил французу Ришару Гаске, занимающему 27-е место мирового рейтинга, — 4/6, 4/6.

45-я ракетка мира южноафриканский теннисист <span class=error>Кевин</span> Андерсон во втором круге турнира Aegon International уступил французу <span class=error>Ришару</span> <span class=error>Гаске</span> занимающему 27-е место мирового рейтинга — 4/6 4/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 12 минут матча Кевин девять раз подал навылет и один раз ошибся при подаче. Тогда как Ришар сделал два эйса и два брейка, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 6:4 в пользу Гаске.

В четвертьфинале соревнований в Истбурне Ришар выступит против американца Джона Иснера.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Карен Хачанов тренируется с Хуаном Мартином Дель Потро на Уимблдоне (ФОТО)

Aegon International. Джон Иснер оказался сильнее Душана Лайовича

Кевин Андерсон проиграл во втором раунде соревнований в Истбурне