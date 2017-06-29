Aegon International. Джон Иснер оказался сильнее Душана Лайовича

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За 1 час 48 минут матча Джон двадцать семь раз подал навылет и дважды ошибся при подаче. Тогда как Душан сделал шесть эйсов и один брейк, не допустив двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу американца.

В четвертьфинале соревнований Aegon International Иснер сразится с французом Ришаром Гаске.