Aegon International. Джон Иснер оказался сильнее Душана Лайовича
21-я ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер, во втором раунде турнира в Истбурне взял верх над сербом Душаном Лайовичем, занимающим 78-е место мирового рейтинга, — 3/6, 7/6 (2), 7/6 (4).
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За 1 час 48 минут матча Джон двадцать семь раз подал навылет и дважды ошибся при подаче. Тогда как Душан сделал шесть эйсов и один брейк, не допустив двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу американца.
В четвертьфинале соревнований Aegon International Иснер сразится с французом Ришаром Гаске.
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