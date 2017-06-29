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https://sport.mail.ru/news/tennis/30229993/
29 июня 2017, 14:40 | Теннис | GoTennis.ru

Aegon International. Джон Иснер оказался сильнее Душана Лайовича

21-я ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер, во втором раунде турнира в Истбурне взял верх над сербом Душаном Лайовичем, занимающим 78-е место мирового рейтинга, — 3/6, 7/6 (2), 7/6 (4).

21-я ракетка мира американский теннисист Джон <span class=error>Иснер</span> во втором раунде турнира в Истбурне взял верх над сербом <span class=error>Душаном</span> <span class=error>Лайовичем</span> занимающим 78-е место мирового рейтинга — 3/6 7/6 (2) 7/6 (4). Увеличить
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За 1 час 48 минут матча Джон двадцать семь раз подал навылет и дважды ошибся при подаче. Тогда как Душан сделал шесть эйсов и один брейк, не допустив двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу американца.

В четвертьфинале соревнований Aegon International Иснер сразится с французом Ришаром Гаске.
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