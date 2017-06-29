Aegon International. Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале

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За 1 час 38 минут матча Даниил одиннадцать раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки. Тогда как Робин сделал по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу россиянина.

В четвертьфинале соревнований Aegon International Медведев сыграет либо с американцем Стивом Джонсоном, либо с итальянцем Томасом Фаббиано.