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https://sport.mail.ru/news/tennis/30229566/
29 июня 2017, 14:11 | Теннис | GoTennis.ru

Aegon International. Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале

52-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, во втором раунде турнира в Истбурне взял верх над голландцем Робином Хаазе, занимающим 38-е место мирового рейтинга, — 4/6, 6/1, 6/2.

52-я ракетка мира российский теннисист Даниил <span class=error>Медведев</span> во втором раунде турнира в Истбурне взял верх над голландцем <span class=error>Робином</span> <span class=error>Хаазе</span> занимающим 38-е место мирового рейтинга — 4/6 6/1 6/2. Увеличить
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За 1 час 38 минут матча Даниил одиннадцать раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки. Тогда как Робин сделал по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу россиянина.

В четвертьфинале соревнований Aegon International Медведев сыграет либо с американцем Стивом Джонсоном, либо с итальянцем Томасом Фаббиано.
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