Aegon International. Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале
52-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, во втором раунде турнира в Истбурне взял верх над голландцем Робином Хаазе, занимающим 38-е место мирового рейтинга, — 4/6, 6/1, 6/2.
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За 1 час 38 минут матча Даниил одиннадцать раз подал навылет и реализовал пять
В четвертьфинале соревнований Aegon International Медведев сыграет либо с американцем Стивом Джонсоном, либо с итальянцем Томасом Фаббиано.
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