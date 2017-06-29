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https://sport.mail.ru/news/tennis/30229565/
29 июня 2017, 14:11 | Теннис | GoTennis.ru

Бернард Томич победил Мишу Зверева в Истбурне

60-я ракетка мира, австралийский теннисист Бернард Томич, во втором раунде соревнований Aegon International оказался сильнее немца Миши Зверева, занимающего 30-е место мировой классификации, — 6/3, 6/2.

60-я ракетка мира австралийский теннисист <span class=error>Бернард</span> <span class=error>Томич</span> во втором раунде соревнований Aegon International оказался сильнее немца Миши <span class=error>Зверева</span> занимающего 30-е место мировой классификации — 6/3 6/2. Увеличить
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За 50 минут, проведённые на корте, Бернард сделал по три эйса и брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Миша семь раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В четвертьфинале турнира в Истбурне Томич сразится с французом Гаэлем Монфисом.
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