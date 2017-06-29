Бернард Томич победил Мишу Зверева в Истбурне
60-я ракетка мира, австралийский теннисист Бернард Томич, во втором раунде соревнований Aegon International оказался сильнее немца Миши Зверева, занимающего 30-е место мировой классификации, — 6/3, 6/2.
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За 50 минут, проведённые на корте, Бернард сделал по три эйса и брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Миша семь раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.
В четвертьфинале турнира в Истбурне Томич сразится с французом Гаэлем Монфисом.
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