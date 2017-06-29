Бернард Томич победил Мишу Зверева в Истбурне

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За 50 минут, проведённые на корте, Бернард сделал по три эйса и брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Миша семь раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В четвертьфинале турнира в Истбурне Томич сразится с французом Гаэлем Монфисом.