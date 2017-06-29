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https://sport.mail.ru/news/tennis/30229564/
29 июня 2017, 14:10 | Теннис | GoTennis.ru

Истбурн. Стив Джонсон выступит против Даниила Медведева в ¼ финала

31-я ракетка мира, американский теннисист Стив Джонсон, во втором круге соревнований Aegon International оказался сильнее итальянца Томаса Фаббиано, занимающего 95-е место мирового рейтинга, — 6/3, 5/7, 6/4.

31-я ракетка мира американский теннисист <span class=error>Стив</span> <span class=error>Джонсон</span> во втором круге соревнований Aegon International оказался сильнее итальянца Томаса <span class=error>Фаббиано</span> занимающего 95-е место мирового рейтинга — 6/3 5/7 6/4. Увеличить
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За 2 часа 17 минут матча Стив пятнадцать раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Томас сделал один эйс, три брейка и один раз ошибся при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

В четвертьфинале турнира в Истбурне Джонсон выступит против россиянина Даниила Медведева.
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