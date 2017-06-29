Истбурн. Стив Джонсон выступит против Даниила Медведева в ¼ финала

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За 2 часа 17 минут матча Стив пятнадцать раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Томас сделал один эйс, три брейка и один раз ошибся при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

В четвертьфинале турнира в Истбурне Джонсон выступит против россиянина Даниила Медведева.