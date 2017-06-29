Истбурн. Стив Джонсон выступит против Даниила Медведева в ¼ финала
31-я ракетка мира, американский теннисист Стив Джонсон, во втором круге соревнований Aegon International оказался сильнее итальянца Томаса Фаббиано, занимающего 95-е место мирового рейтинга, — 6/3, 5/7, 6/4.
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За 2 часа 17 минут матча Стив пятнадцать раз подал навылет и реализовал четыре
В четвертьфинале турнира в Истбурне Джонсон выступит против россиянина Даниила Медведева.
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