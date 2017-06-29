Агнешка Радваньска покидает соревнования в Истбурне

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За 1 час 37 минут матча Агнешка реализовала три брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Лорен сделала пять брейков и четыре раза ошиблась при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

В третьем круге соревнований Aegon International Дэвис сыграет с чешкой Барборой Стрыковой.