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29 июня 2017, 14:01 | Теннис | GoTennis.ru

Агнешка Радваньска покидает соревнования в Истбурне

Десятая ракетка мира, польская теннисистка Агнешка Радваньска, во втором раунде турнира в Истбурне уступила американке Лорен Дэвис, занимающей 29-е место мирового рейтинга, — 6/7 (1), 1/6.

Десятая ракетка мира польская теннисистка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> во втором раунде турнира в Истбурне уступила американке <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> занимающей 29-е место мирового рейтинга — 6/7 (1) 1/6. Увеличить
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За 1 час 37 минут матча Агнешка реализовала три брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Лорен сделала пять брейков и четыре раза ошиблась при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

В третьем круге соревнований Aegon International Дэвис сыграет с чешкой Барборой Стрыковой.
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