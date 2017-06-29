Агнешка Радваньска покидает соревнования в Истбурне
Десятая ракетка мира, польская теннисистка Агнешка Радваньска, во втором раунде турнира в Истбурне уступила американке Лорен Дэвис, занимающей 29-е место мирового рейтинга, — 6/7 (1), 1/6.
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За 1 час 37 минут матча Агнешка реализовала три
В третьем круге соревнований Aegon International Дэвис сыграет с чешкой Барборой Стрыковой.
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