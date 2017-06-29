Истбурн. Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал
16-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис, во втором раунде турнира в Истбурне взял верх над британцем Кэмероном Норри, занимающим 236-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/2.
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За 1 час 7 минут матча Гаэль сделал восемь эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Кэмерон дважды подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.
В четвертьфинале соревнований Aegon International Монфис сыграет либо с австралийцем Бернардом Томичем, либо с немцем Мишей Зверевым.
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