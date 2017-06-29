Маркос Багдатис стал полуфиналистом турнира в Анталье
79-я ракетка мира, киприот Маркос Багдатис, в четвертьфинале соревнований Antalya Open взял верх над индийцем Рамкумаром Раманатханом, занимающим 222-е место мирового рейтинга, — 6/7 (6), 6/3, 7/6 (6).
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За 2 часа 43 минуты матча Маркос девять раз подал навылет и реализовал три
За выход в финал турнира в Анталье Багдатис поборется либо с японцем Юити Сугитой, либо с немцем Даниэлем Альтмайером.
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