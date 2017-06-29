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https://sport.mail.ru/news/tennis/30228608/
29 июня 2017, 13:16 | Теннис | GoTennis.ru

Маркос Багдатис стал полуфиналистом турнира в Анталье

79-я ракетка мира, киприот Маркос Багдатис, в четвертьфинале соревнований Antalya Open взял верх над индийцем Рамкумаром Раманатханом, занимающим 222-е место мирового рейтинга, — 6/7 (6), 6/3, 7/6 (6).

79-я ракетка мира киприот <span class=error>Маркос</span> Багдатис в четвертьфинале соревнований Antalya <span class=error>Open</span> взял верх над индийцем Рамкумаром Раманатханом занимающим 222-е место мирового рейтинга — 6/7 (6) 6/3 7/6 (6). Увеличить
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За 2 часа 43 минуты матча Маркос девять раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Тогда как Рамкумар сделал десять эйсов и один брейк, одиннадцать раз ошибившись при подаче.

За выход в финал турнира в Анталье Багдатис поборется либо с японцем Юити Сугитой, либо с немцем Даниэлем Альтмайером.
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