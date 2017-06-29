Маркос Багдатис стал полуфиналистом турнира в Анталье

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За 2 часа 43 минуты матча Маркос девять раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Тогда как Рамкумар сделал десять эйсов и один брейк, одиннадцать раз ошибившись при подаче.

За выход в финал турнира в Анталье Багдатис поборется либо с японцем Юити Сугитой, либо с немцем Даниэлем Альтмайером.