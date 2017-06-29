Теннисистка Свитолина награждена орденом «За заслуги» III степени

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Свитолина награждена «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».

Отметим, что нынешний год является самым успешным в карьере Свитолиной. Спортсменка занимает 5-е место в мировом рейтинге, а с учетом беременности американки Серены Уильямс будет посеяна в четверке сильнейших игроков самого престижного теннисного турнира в мире — Уимблдона, который стартует 3 июля.

В нынешнем году Свитолина выиграла четыре титула WTA — в Тайбэе, Дубае, Стамбуле и Риме и стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису.