Теннисистка Свитолина награждена орденом «За заслуги» III степени
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги» III степени. Указ накануне, 28 июня, в день Конституции Украины подписал президент страны Петр Порошенко, говорится в сообщении на сайте главы государства.
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Свитолина награждена «за значительный личный вклад в государственное строительство,
Отметим, что нынешний год является самым успешным в карьере Свитолиной. Спортсменка занимает 5-е место в мировом рейтинге, а с учетом беременности американки Серены Уильямс будет посеяна в четверке сильнейших игроков самого престижного теннисного турнира в мире — Уимблдона, который стартует 3 июля.
В нынешнем году Свитолина выиграла четыре титула WTA — в Тайбэе, Дубае, Стамбуле и Риме и стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису.
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