В Москве состоится международный турнир Moscow Open
С 8 по 15 июля пройдёт Международный летний чемпионат Москвы по теннису — Moscow Open.
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Соревнования пройдут на кортах детской теннисной школы «Белокаменная» -Москва, ул. Самокатная, 2.
В женском турнире примут участие 64 профессиональные спортсменки из десяти стран, а в мужском — 48 российских игроков. Призовой фонд женских соревнований составит $25,000.
Начало игр ежедневно — с 09:00 в ДТШ «Белокаменная».
Финалы парного турнира — 14 июля, в 14:00.
Финал мужского турнира — 15 июля, в 11:00.
Финал женского турнира — 15 июля, в 12:30.
Церемония награждения турнира — 15 июля по окончании матчей.
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