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29 июня 2017, 12:40 | Теннис | GoTennis.ru

В Москве состоится международный турнир Moscow Open

С 8 по 15 июля пройдёт Международный летний чемпионат Москвы по теннису — Moscow Open.

С 8 по 15 июля пройдёт Международный летний чемпионат Москвы по теннису — Moscow <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Соревнования пройдут на кортах детской теннисной школы «Белокаменная» -Москва, ул. Самокатная, 2.

В женском турнире примут участие 64 профессиональные спортсменки из десяти стран, а в мужском — 48 российских игроков. Призовой фонд женских соревнований составит $25,000.

Начало игр ежедневно — с 09:00 в ДТШ «Белокаменная».

Финалы парного турнира — 14 июля, в 14:00.

Финал мужского турнира — 15 июля, в 11:00.

Финал женского турнира — 15 июля, в 12:30.

Церемония награждения турнира — 15 июля по окончании матчей.
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