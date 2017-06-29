Новак Джокович: Классно, что меня больше не считают фаворитом «Шлемов»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Классно, что я больше не фаворит. Мне повезло, что в последние восемь лет я очень многого достиг и всегда считался главным претендентом на победу.

Сейчас я могу чувствовать себя свободно и не ощущаю давления. В целом оно осталось, но мне стало проще его принимать. Мои результаты усиливали ожидания болельщиков.