Новак Джокович: Классно, что меня больше не считают фаворитом «Шлемов»
Сербский теннисист Новак Джокович оценил свои шансы на грядущем Уимблдоне.
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«Классно, что я больше не фаворит. Мне повезло, что в последние восемь лет я очень многого достиг и всегда считался главным претендентом на победу.
Сейчас я могу чувствовать себя свободно и не ощущаю давления. В целом оно осталось, но мне стало проще его принимать. Мои результаты усиливали ожидания болельщиков.
Стараюсь сам снижать ожидания, потому что мне нужно концентрироваться на будущих трофеях, — цитирует Джоковича
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