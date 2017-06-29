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29 июня 2017, 11:09 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Классно, что меня больше не считают фаворитом «Шлемов»

Сербский теннисист Новак Джокович оценил свои шансы на грядущем Уимблдоне.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович оценил свои шансы на грядущем Уимблдоне. Увеличить
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«Классно, что я больше не фаворит. Мне повезло, что в последние восемь лет я очень многого достиг и всегда считался главным претендентом на победу.

Сейчас я могу чувствовать себя свободно и не ощущаю давления. В целом оно осталось, но мне стало проще его принимать. Мои результаты усиливали ожидания болельщиков.

Стараюсь сам снижать ожидания, потому что мне нужно концентрироваться на будущих трофеях, — цитирует Джоковича пресс-служба Тура.
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