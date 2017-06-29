Англоязычные теннисные термины вошли в самый авторитетный словарь мира

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В частности, в словарь вошли слова «forced error» — вынужденная ошибка, «bagel» — баранка, и «tennis mom» — родитель, поощряющий своего ребёнка заниматься спортом ради призовых. В целом были отмечены более тридцати слов и выражений.