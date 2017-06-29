Белорусские теннисисты проведут очередные матчи в квалификации Уимблдона

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Соперницей Соболенко, которая занимает 135-е место в мировом рейтинге, будет американская теннисистка Джейми Леб, находящаяся на 145-й позиции рейтинга WTA. В первом раунде Арина Соболенко взяла верх над представительницей Республики Корея На-Ле Хан (205-й номер мирового рейтинга) — 4:6, 6:2, 6:4.

В парном разряде у женщин белоруска Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов сегодня должны продолжить встречу первого раунда с американским дуэтом Кристи Ан / Мэдисон Бренгл. Накануне было сыграно два сета: сначала победили Морозова и Керхов — 6:4, а затем соперницы взяли реванш со счетом 6:3.

Еще одна белоруска Александра Саснович вместе со словацкой теннисисткой Яной Чепеловой уступила в стартовом круге другому интернациональному тандему Джессика Мур (Австралия) / Акико Омаэ (Япония) — 5:7, 3:6. Теперь Саснович будет готовиться к участию в основной сетке одиночного разряда, где также выступила Виктория Азаренко.

В квалификации мужских пар белорус Александр Бурый и уругваец Ариэль Бехар в первом круге обыграли британский тандем Люк Бамбридж / Ллойд Гласспул — 7:5, 7:6 (8:6). Их следующими соперниками будут китайский теннисист Ченг-Пенг Хси и американец Макс Шнур.