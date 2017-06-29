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29 июня 2017, 10:36 | Теннис | БЕЛТА

Белорусские теннисисты проведут очередные матчи в квалификации Уимблдона

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сегодня проведет поединок второго раунда квалификации Уиблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>29 июня Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белоруска Арина <span class=error>Соболенко</span> сегодня проведет поединок второго раунда квалификации Уиблдонского теннисного турнира сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Соперницей Соболенко, которая занимает 135-е место в мировом рейтинге, будет американская теннисистка Джейми Леб, находящаяся на 145-й позиции рейтинга WTA. В первом раунде Арина Соболенко взяла верх над представительницей Республики Корея На-Ле Хан (205-й номер мирового рейтинга) — 4:6, 6:2, 6:4.

В парном разряде у женщин белоруска Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов сегодня должны продолжить встречу первого раунда с американским дуэтом Кристи Ан / Мэдисон Бренгл. Накануне было сыграно два сета: сначала победили Морозова и Керхов — 6:4, а затем соперницы взяли реванш со счетом 6:3.

Еще одна белоруска Александра Саснович вместе со словацкой теннисисткой Яной Чепеловой уступила в стартовом круге другому интернациональному тандему Джессика Мур (Австралия) / Акико Омаэ (Япония) — 5:7, 3:6. Теперь Саснович будет готовиться к участию в основной сетке одиночного разряда, где также выступила Виктория Азаренко.

В квалификации мужских пар белорус Александр Бурый и уругваец Ариэль Бехар в первом круге обыграли британский тандем Люк Бамбридж / Ллойд Гласспул — 7:5, 7:6 (8:6). Их следующими соперниками будут китайский теннисист Ченг-Пенг Хси и американец Макс Шнур.

Белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски освобождены от уимблдонской квалификации. Сегодня белорусско-польский тандем в первом круге соревнований в британском Истборне сыграет с австрийской парой Юлиан Ноул / Филипп Освальд. Эта игра должна была состояться еще во вторник, но из-за дождя была перенесена на среду и теперь на сегодня.

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