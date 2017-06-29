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https://sport.mail.ru/news/tennis/30225486/
29 июня 2017, 9:35 | Теннис | GoTennis.ru

Матч квалификации Уимблдона был прерван из-за голубя на корте (видео)

Поединок второго квалификационного раунда Уимблдона между японкой Мией Като и француженкой Амандин Хессе был прерван из-за того, что на корт вылетел голубь.

Поединок второго квалификационного раунда Уимблдона между японкой <span class=error>Мией</span> <span class=error>Като</span> и француженкой <span class=error>Амандин</span> <span class=error>Хессе</span> был прерван <nobr>из-за </nobr>того что на корт вылетел голубь. Увеличить
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Отметим, что ястреб Руфус, живущий на Уимблдоне, может задействоваться только на основных кортах турнира, не на тех площадках, где проводятся встречи квалификации.
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