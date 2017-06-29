Матч квалификации Уимблдона был прерван из-за голубя на корте (видео)
Поединок второго квалификационного раунда Уимблдона между японкой Мией Като и француженкой Амандин Хессе был прерван
из-за того, что на корт вылетел голубь.
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Видимо, что-то случилось...
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Отметим, что ястреб Руфус, живущий на Уимблдоне, может задействоваться только на основных кортах турнира, не на тех площадках, где проводятся встречи квалификации.
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