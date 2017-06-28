Кравчук: я потерял всякое уважение к арбитрам

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При счёте 10:9 в третьем сете в пользу Джари судья на вышке изменил решение линейного арбитра не в пользу россиянина, тем самым присудив победу чилийцу.

«С этого момента я потерял всякое уважение, которое испытывал к людям, которые называют себя судьями. 9:10, матчбол — и арбитр меняет решение с дальнего от него угла задней и боковой линий», — написал Кравчук на своей странице в «Твиттере».