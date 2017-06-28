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28 июня 2017, 23:02 | Теннис | Чемпионат.com

Кравчук: я потерял всякое уважение к арбитрам

Российский теннисист Константин Кравчук (16), завершивший борьбу в квалификационном турнире Уимблдона во втором раунде, прокомментировал решение судьи на вышке в концовке встречи с чилийцем Николасом Джарри.

Российский теннисист Константин <span class=error>Кравчук</span> (16) завершивший борьбу в квалификационном турнире Уимблдона во втором раунде прокомментировал решение судьи на вышке в концовке встречи с чилийцем <span class=error>Николасом</span> <span class=error>Джарри</span>. Увеличить
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При счёте 10:9 в третьем сете в пользу Джари судья на вышке изменил решение линейного арбитра не в пользу россиянина, тем самым присудив победу чилийцу.

«С этого момента я потерял всякое уважение, которое испытывал к людям, которые называют себя судьями. 9:10, матчбол — и арбитр меняет решение с дальнего от него угла задней и боковой линий», — написал Кравчук на своей странице в «Твиттере».
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