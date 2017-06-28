Беккер объявил о завершении карьеры

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36-летний Беккер начал карьеру в 2005 году. За это время он завоевал один титул, а его наивысшей позицией в мировом рейтинге стала 35-я строчка. Лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» стал 3-й раунд на Australian Open и «Ролан Гаррос» — оба раза в 2015 году.