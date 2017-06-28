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https://sport.mail.ru/news/tennis/30222635/
28 июня 2017, 22:57 | Теннис | Чемпионат.com

Беккер объявил о завершении карьеры

Немецкий теннисист Бенджамин Беккер после матча второго раунда квалификации Уимблдона с украинцем Ильёй Марченко, в котором Бенджамин потерпел поражение со счётом 6:3, 6:7 (3), 4:6 объявил в беседе с журналистами о завершении карьеры.

Немецкий теннисист Бенджамин <span class=error>Беккер</span> после матча второго раунда квалификации Уимблдона с украинцем Ильёй <span class=error>Марченко</span> в котором Бенджамин потерпел поражение со счётом 6:3 6:7 (3) 4:6 объявил в беседе с журналистами о завершении карьеры. Увеличить
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36-летний Беккер начал карьеру в 2005 году. За это время он завоевал один титул, а его наивысшей позицией в мировом рейтинге стала 35-я строчка. Лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» стал 3-й раунд на Australian Open и «Ролан Гаррос» — оба раза в 2015 году.
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