Рублёв обыграл Макги и за выход в основную сетку Уимблдона сразится с Матьё
Российский теннисист Андрей Рублёв (5) вышел в третий круг квалификационного турнира Уимблдона, в трёх сетах обыграв ирландца Джеймса Макги со счётом 6:3, 4:6, 6:2.
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Матч продолжался 1 час 48 минут. Рублев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 13
За выход в основную сетку Уимблдона 92-я ракетка мира 19-летний Рублёв сыграет с 35-летним французом
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