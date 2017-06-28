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https://sport.mail.ru/news/tennis/30222392/
28 июня 2017, 22:08 | Теннис | Чемпионат.com

Рублёв обыграл Макги и за выход в основную сетку Уимблдона сразится с Матьё

Российский теннисист Андрей Рублёв (5) вышел в третий круг квалификационного турнира Уимблдона, в трёх сетах обыграв ирландца Джеймса Макги со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> (5) вышел в третий круг квалификационного турнира Уимблдона в трёх сетах обыграв ирландца Джеймса <span class=error>Макги</span> со счётом 6:3 4:6 6:2. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 48 минут. Рублев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Макги 12 эйсов, 3 ошибки на подаче и 1 брейк.

За выход в основную сетку Уимблдона 92-я ракетка мира 19-летний Рублёв сыграет с 35-летним французом Полем-Анри Матьё (20), занимающим 138-е место в мировой классификации.
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