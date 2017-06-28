Рублёв обыграл Макги и за выход в основную сетку Уимблдона сразится с Матьё

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Матч продолжался 1 час 48 минут. Рублев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Макги 12 эйсов, 3 ошибки на подаче и 1 брейк.