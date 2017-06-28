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28 июня 2017, 21:57 | Теннис | Чемпионат.com

Габашвили вышел в финал квалификации Уимблдона, обыграв Жемлю

Российский теннисист Теймураз Габашвили вышел в третий круг квалификационного турнира Уимблдона, в двух сетах обыграв словенца Грегу Жемлю со счётом 7:5, 6:3.

Российский теннисист Теймураз <span class=error>Габашвили</span> вышел в третий круг квалификационного турнира Уимблдона в двух сетах обыграв словенца <span class=error>Грегу</span> <span class=error>Жемлю</span> со счётом 7:5 6:3. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 11 минут. Габашвили 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Жемли 8 эйсов, 4 ошибки на подаче и 2 брейка.

За выход в основную сетку Уимблдона 176-я ракетка мира Габашвили сыграет с британцем Александром Уордом, занимающим 855-е место в рейтинге АТР.
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