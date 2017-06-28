Габашвили вышел в финал квалификации Уимблдона, обыграв Жемлю
Российский теннисист Теймураз Габашвили вышел в третий круг квалификационного турнира Уимблдона, в двух сетах обыграв словенца Грегу Жемлю со счётом 7:5, 6:3.
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Матч продолжался 1 час 11 минут. Габашвили 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4
За выход в основную сетку Уимблдона 176-я ракетка мира Габашвили сыграет с британцем Александром Уордом, занимающим 855-е место в рейтинге АТР.
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