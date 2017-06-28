Кравчук завершил участие в квалификации Уимблдона, уступив Джарри

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Матч продолжался 2 часа 30 минут. 32-летний Кравчук, расположившийся на 125-й строчке рейтинга АТР, 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету 21-летнего уроженца Сантьяго Джарри, занимающего 182-е место в мировой классификации, 9 эйсов и 3 брейка.

Отметим, что в концовке матча на матчболе судья на вышке поправил линейного арбитра не в пользу Константина.