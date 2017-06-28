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https://sport.mail.ru/news/tennis/30221643/
28 июня 2017, 20:18 | Теннис | Чемпионат.com

Кравчук завершил участие в квалификации Уимблдона, уступив Джарри

Российский теннисист Константин Кравчук (16) завершил борьбу в квалификационном турнире Уимблдона, во втором раунде в трёх сетах уступив Николасу Джарри из Чили со счётом 5:7, 6:4, 9:11.

Российский теннисист Константин <span class=error>Кравчук</span> (16) завершил борьбу в квалификационном турнире Уимблдона во втором раунде в трёх сетах уступив <span class=error>Николасу</span> <span class=error>Джарри</span> из Чили со счётом 5:7 6:4 9:11. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 30 минут. 32-летний Кравчук, расположившийся на 125-й строчке рейтинга АТР, 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету 21-летнего уроженца Сантьяго Джарри, занимающего 182-е место в мировой классификации, 9 эйсов и 3 брейка.

Отметим, что в концовке матча на матчболе судья на вышке поправил линейного арбитра не в пользу Константина.
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