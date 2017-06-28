Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30221379/
28 июня 2017, 20:01 | Теннис | Чемпионат.com

Шарапова и Бушар получат «уайлд-кард» на турнир в Торонто

Российская теннисистка Мария Шарапова получит «уайлд-кард» на турнир в Торонто, который пройдёт 5—13 августа.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> получит <span class=error>уайлд</span>-<span class=error>кард</span> на турнир в Торонто который пройдёт <nobr>5—13 августа</nobr>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ещё одной обладательницей специального приглашения организаторов станет канадка Эжени Бушар, сообщает пресс-служба турнира.

Участие в основной сетке женского турнира подтвердили бывшие чемпионы соревнований датчанка Каролина Возняцки (2010) и чешка Петра Квитова (2012), а также третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс и восходящие звезды — украинка Элина Свитолина и француженка Кристина Младенович.

Из россиянок в Торонто также сыграют Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО