Шарапова и Бушар получат «уайлд-кард» на турнир в Торонто
Российская теннисистка Мария Шарапова получит «уайлд-кард» на турнир в Торонто, который пройдёт
5—13 августа.
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Ещё одной обладательницей специального приглашения организаторов станет канадка Эжени Бушар, сообщает
Участие в основной сетке женского турнира подтвердили бывшие чемпионы соревнований датчанка Каролина Возняцки (2010) и чешка Петра Квитова (2012), а также третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс и восходящие звезды — украинка Элина Свитолина и француженка Кристина Младенович.
Из россиянок в Торонто также сыграют Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.
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