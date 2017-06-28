Возняцки сыграет с Весниной за выход в четвертьфинал турнира в Истбурне

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Матч продолжался 1 час 39 минут. Возняцки восемь раз подала навылет и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Осаки семь эйсов и один брейк. Соперницы не совершили за матч ни одной двойной ошибки. В личном противостоянии теннисисток Возняцки вышла веред — 2−0.

За выход в четвертьфинал Возняцки сыграет с россиянкой Еленой Весниной.