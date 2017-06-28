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28 июня 2017, 19:19 | Теннис | Чемпионат.com

Возняцки сыграет с Весниной за выход в четвертьфинал турнира в Истбурне

Датская теннисистка Каролина Возняцки, получившая от организаторов турнира в Истбурне шестой номер посева, вышла в третий круг, в двух сетах обыграв японку Наоми Осаку со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Датская теннисистка Каролина <span class=error>Возняцки</span> получившая от организаторов турнира в Истбурне шестой номер посева вышла в третий круг в двух сетах обыграв японку <span class=error>Наоми</span> <span class=error>Осаку</span> со счётом 6:2 7:6 (7:5). Увеличить
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Матч продолжался 1 час 39 минут. Возняцки восемь раз подала навылет и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Осаки семь эйсов и один брейк. Соперницы не совершили за матч ни одной двойной ошибки. В личном противостоянии теннисисток Возняцки вышла веред — 2−0.

За выход в четвертьфинал Возняцки сыграет с россиянкой Еленой Весниной.
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