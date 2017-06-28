Возняцки сыграет с Весниной за выход в четвертьфинал турнира в Истбурне
Датская теннисистка Каролина Возняцки, получившая от организаторов турнира в Истбурне шестой номер посева, вышла в третий круг, в двух сетах обыграв японку Наоми Осаку со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
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Матч продолжался 1 час 39 минут. Возняцки восемь раз подала навылет и реализовала три из пяти
За выход в четвертьфинал Возняцки сыграет с россиянкой Еленой Весниной.
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