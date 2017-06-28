Янг вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне и сыграет с Джоковичем
Американский теннисист Дональд Янг вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, в двух сетах обыграв соотечественника Джареда Доналдсона со счётом 6:4, 7:5.
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Матч продолжался 1 час 43 минуты. Янг семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три
За выход в полуфинал Янг сыграет с первой ракеткой соревнований, сербом Новаком Джоковичем.
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