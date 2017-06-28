Янг вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне и сыграет с Джоковичем

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Матч продолжался 1 час 43 минуты. Янг семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из двенадцати. На счету Доналдсона шесть эйсов, три ошибки на подаче и один брейк. Янг одержал вторую победу над Доналдсоном в двух проведённых матчах, оба были сыграны на траве.

За выход в полуфинал Янг сыграет с первой ракеткой соревнований, сербом Новаком Джоковичем.